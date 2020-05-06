2787 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال إبريل المنصرم

وأوضحت إحصائية صادرة عن غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن خروقات قوى العدوان خلال شهر ابريل الماضي، شملت ١٧ اعتداء على رقابة كيلو١٦ وسيتي ماكس والخامري.



وأشارت إلى أن الخروقات تضمنت تحليق ٢٩ طائرة حربية في أجواء منطقة الجبلية والمنظر وكيلو١٦ وشارعي صنعاء والخمسين ومدينة الدريهمي المحاصرة وحيس ومدينة الشعب والمراوعة والصليف، وكذا شن غارة جوية على مدينة المراوعة.



وسجلت الإحصائية خلال نفس الفترة، تحليق ٦٥ طائرة تجسسية في أجواء مدينة الجاح وحيس والفازة والدريهمي والشعب والصليف وجزيرة كمران وشارعي صنعاء والخمسين ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر والجبلية.



وبحسب الإحصائية استحدثت قوى العدوان ٢٤ تحصين قتالي في شارع الخمسين ومنطقة كيلو١٦ ومدينة الدريهمي والفازة وحيس، موضحة أن قوى العدوان ارتكبت ٧٥١ خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي بعدد ثلاثة آلاف و٩٨٨ قذيفة وصاروخ وألف و٨٦٣ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.