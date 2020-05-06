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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 08:39

مع هبوط الطلب.. توقعات بانخفاض صادرات النفط السعودي

مع هبوط الطلب.. توقعات بانخفاض صادرات النفط السعودي
ويعد هذا أدنى مستوى في عشر سنوات تقريبا، ومن المرجح أن يتراجع إنتاج التكرير المحلي مع تضرر الطلب من أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخفض أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاج الخام بنسبة 23% إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو، في إطار اتفاق لخفض الإنتاج مع تحالف "أوبك+" لدعم الأسعار المتضررة من انهيار الطلب بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر بالقطاع إن صادرات النفط الخام السعودية لشهر مايو من المتوقع أن تبلغ حوالي 6 ملايين برميل يوميا، سيذهب منها نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى آسيا.

وصرح مصدر بأنه من المتوقع أن تقل الصادرات إلى الولايات المتحدة عن 600 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن انخفاض الطلب العالمي على النفط يعني إتاحة المزيد من الخام الرخيص للاستخدام المحلي، وهو ما قد يعني استهلاك المزيد من النفط هذا الصيف عندما يقفز الطلب على الكهرباء نتيجة استخدام أجهزة تبريد الهواء.

وأوضحت أن السعودية في 2019 كانت تنتج نحو 9.9 مليون برميل يوميا، وتستهلك 550 ألف برميل يوميا من الخام في الصيف، في انخفاض من 700 ألف برميل يوميا في العام 2018، لكن مصادر بالقطاع تتوقع الآن ارتفاع الاستهلاك بشكل طفيف عن مستويات 2019.
رقم : 860981
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