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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 08:49

بشرى سارة للسوريين.. تأسيس شركة طيران خاصة جديدة

بشرى سارة للسوريين.. تأسيس شركة طيران خاصة جديدة
وبحسب النظام الأساس للشركة، ستعمل الشركة بكافة الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك إيجار واستئجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا.

وتعود ملكية الشركة لثلاثة مستثمرين سوريين هم أيهم محمود سليم ويملك 33% من أسهم الشركة ويشغل منصب مدير الشركة، وسلامة داود الحاج علي ويملك ما نسبته 33% من الأسهم، إضافة إلى علي صالح الحاج علي ويملك الحصص المتبقية البالغة نسبتها 34% من أسهم الشركة.

وتعمل في سوريا شركتا طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، هي “أجنحة الشام للطيران” التي انطلقت في2007، و”فلاي داماس” التي بدأت عملها 2015، إلى جانب “مؤسسة الطيران العربية السورية” الحكومية المؤسسَة منذ عام 1946.

ووصل عدد شركات الطيران الخاصة المرخصة والتي لم تعمل بعد إلى 5 شركات مع الشركة الجديدة، حيث صادقت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس “إيست ويست إيرلاينز” في شباط 2017، ثم أعلن رجل الأعمال السوري المغترب مازن الترزي، نهاية 2017، عن تأسيس “الشركة الوطنية للطيران”، في حين صادقت وزارة التجارة الداخلية نيسان 2018، على تأسيس شركة “فلاي أمان” ثم “شركة نايا للطيران” عام 2019.

وبلغ عدد الشركات الجديدة المرخصة حتى نهاية آذار 198 شركة، تنوعت أعمالها بين البناء والتعهدات والمقاولات، واستيراد المشتقات النفطية، والدعاية والإعلان، وتقديم الاستشارات، والخدمات البريدية، وصناعة الورق، والبرمجيات والتكنولوجيا، والتجارة.
رقم : 860987
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