الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 08:53

وزير الدفاع الأمريكي: طالبان لا تفي بالتزاماتها

وزير الدفاع الأمريكي: طالبان لا تفي بالتزاماتها
وقال إسبر للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت "طالبان" تفي بالتزاماتها: "لا أعتقد أنهم كذلك".

وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة الأفغانية لا تفي أيضا بالتزاماتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة الأفغانية ليست طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.

وصرح إسبر بأن الحكومة الأفغانية و"طالبان" بحاجة إلى أن ينخرطا معا ويحرزا تقدما وفقا للبنود الموضوعة.

ووفقا لبيانات اطلعت عليها "رويترز"، فقد شنت "طالبان" ما يزيد على 4500 هجوم في غضون 45 يوما منذ توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبعد محادثات مطولة خلف أبواب مغلقة، وقعت "طالبان" وواشنطن اتفاقا في 29 فبراير للحد من العنف والتحرك نحو إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، لكن هجمات الجماعة زادت منذ ذلك الحين.
رقم : 860991
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
6 أيار 2020
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
6 أيار 2020
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
6 أيار 2020
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
6 أيار 2020
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
5 أيار 2020
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
5 أيار 2020
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
5 أيار 2020
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
5 أيار 2020
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
5 أيار 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
5 أيار 2020
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
4 أيار 2020
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
4 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن