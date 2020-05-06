وزير الدفاع الأمريكي: طالبان لا تفي بالتزاماتها

وقال إسبر للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت "طالبان" تفي بالتزاماتها: "لا أعتقد أنهم كذلك".



وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة الأفغانية لا تفي أيضا بالتزاماتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة الأفغانية ليست طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.



وصرح إسبر بأن الحكومة الأفغانية و"طالبان" بحاجة إلى أن ينخرطا معا ويحرزا تقدما وفقا للبنود الموضوعة.



ووفقا لبيانات اطلعت عليها "رويترز"، فقد شنت "طالبان" ما يزيد على 4500 هجوم في غضون 45 يوما منذ توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وبعد محادثات مطولة خلف أبواب مغلقة، وقعت "طالبان" وواشنطن اتفاقا في 29 فبراير للحد من العنف والتحرك نحو إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، لكن هجمات الجماعة زادت منذ ذلك الحين.