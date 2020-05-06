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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 09:01

ارتفاع حاد في الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة

ارتفاع حاد في الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة
وتظهر البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس، ارتفع إلى 71 ألفا و22 وفاة.

وأعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أنه يعتزم حل خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في إشارة إضافية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعد تعتبر وباء كوفيد-19 أولوية يومية قصوى.

وقال ترامب الثلاثاء خلال زيارة قام بها إلى مصنع للكمامات في أريزونا، في أول رحلة له خارج البيت الأبيض منذ شهرين، إنه "لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقا للسنوات الخمس المقبلة".

ولاحقا قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر أن "إعادة فتح الاقتصاد ستكلف أرواحا" إنه "من الممكن أن يحصل هذا الأمر لأننا لن نكون معزولين في منازلنا".

من جانب آخر، قال الرئيس الأميركي إنه لا يستطيع النوم في الليل، لأنه أرق من وفيات المواطنين الأميركيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كوفيد -19: "لا يمكنني النوم ليلا، لأنني أفكر دائما بذلك.. لدينا عدو ويجب أن نهزمه".

وهاجم حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، في وقت سابق خطة الانقاذ التي وضعها الرئيس، مشيرا إلى أنها "ستؤدي لهزيمتنا كلنا"، في إشارة لرفض الجمهوريين إنقاذ الولايات التي تعاني من ضائقة مالية.

وأوضح كومو أن الحكومة الفيدرالية تعاني من سوء الإدارة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. 
رقم : 860995
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