ايران ترسل معدات طبية لالمانيا وافغانستان ولبنان لمكافحة كورونا

وورد على حساب عباس موسوي الشخصي في موقع تويتر: إنه بالنظر الى تقدم ايران في انخفاض منحني "كوفيد 19" فإن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعد بتصدير أجهزة ومعدات مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا الى بلدان العالم.



واضاف: إنه لتأكيد التضامن فقد أرسلت ايران مؤخرا مستلزمات طبية وعلاجية الى افغانستان ولبنان والمانيا.



ولفت الى ان ايران ماتزال تساند وتدعم الشعوب ذات الحاجة لهذه المعدات.



ومن الجدير ذكره ان طائرة ايرانية تحمل على متنها أجهزة للتنفس الصناعي (Ventilators) وعدّات تشخيص (PCR) بالاضافة الى معدات طبية وقائية قد وصلت الى مطار بيروت الاثنين الماضي واستقبلها في المطار وزير الخدمات العامة والنقل والمواصلات ميشال نجار ووزير الخارجية ناصيف حتي ووزير الصحة اللبناني حمد حسن.



ويشار الى ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد رد في تغريدة، على تصريحات ترامب التي لاأساس لها، وكتب أن ايران ستصدر أجهزة التنفس الصناعي في غضون الاشهر المقبلة.