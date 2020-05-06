قریبا.. إفتتاح 31 مشروعا لقطاع التعدين الايراني

وأوضح "خداداد غريب بور" في تصريح اليوم الاربعاء، أن ايميدرو والشركات التابعة لها ستفتتح 31 مشروعا باستثمارات تبلغ 2.276 مليار دولار في مجال الصلب والنحاس والذهب والفوسفات والانتيمون والنفيلين سيانيت والبنى التحتية.



وأشار الى أن المشاريع ستوفر فرص عمل مباشرة بواقع 4113 فرصة، و23208 فرص غير مباشرة.



من جهة ثانية أكد غريب بور أنه وبرعاية "ايميدرو" سيتم افتتاح مشاريع تتبع للقطاع الخاص بقيمة 1.093 مليار دولار وتشمل مشروع تحلية المياه بطاقة 55 الف متر مكعب يوميا وانشاء المرحلة الثانية من مصنع سبائك الصلب (CCM) بطاقة 1.2 مليون طن ومصنع "زرند" للصلب بطاقة 1.7 مليون طن من السبائك.