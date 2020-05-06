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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 12:48

تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان
وأهابت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بالمواطنين التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وكانت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أعلنت أمس الثلاثاء، تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى مساء الجمعة الموافق 29 مايو الجارى.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة على أن يكون بعد غد هو آخر يوم في العام الدراسي، وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية إعادتهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها.

وأهابت اللجنة بضرورة التزام الجميع بسبل الوقاية من هذه الجائحة، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع بأي شكل من الأشكال.

كما أغلقت السلطات في سلطنة عُمان الاثنين، منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت بلدية عُمان إن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر "حرصا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة".

ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من أبريل الدخول أو الخروج من محافظة مسقط التي تضم العاصمة وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

وأغلقت السلطات في وقت سابق سوقا للأقمشة في بلدة جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة الأثرية وبقلعتها.
رقم : 861045
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