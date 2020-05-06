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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 12:48

ايران.. اعادة فتح المساجد في مدينتين بمحافظة فارس

ايران.. اعادة فتح المساجد في مدينتين بمحافظة فارس
وقال مسؤول شؤون المساجد في مدينة لامرد حجة الاسلام مصطفى بحريني نيا: بالتزامن مع إعلان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وإبلاغ مركز شؤون المساجد بشأن إعادة فتح المساجد، ستقام صلاة الجماعة وتستأنف الأنشطة الثقافية وفقا للتعليمات الصحية في الأماكن الدينية ابتداء من هذا الاسبوع في المناطق البيضاء والقليلة المخاطر.

واضاف بحريني نيا: ستقام صلاة الجمعة هذا الأسبوع، فضلا عن اقامة صلاة الظهر والعصر في مصلى الجمعة بأمامة حجة الإسلام حسين زاده إمام جمعة لامرد، حيث تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاقامة هذه المراسم العبادية مع الالتزام بالمعايير الصحية.

كما اعلن مساعد قائمقام قضاء مُهر عن استئناف اقامة صلاة الجمعة والجماعة، وقال: ستقام صلاة الجماعة فقط في المساجد وفق البروتوكولات الصحية.

واضاف مهدي دهقان: من أجل حماية صحة المصلين، ستقوم دائرة الرعاية الصحية في قضاء مُهر، وبالتنسيق مع لجنة اقامة صلاة الجمعة في مراكز النواحي، بتعقيم الأماكن التي تقام فيها صلاة الجمعة.
رقم : 861046
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