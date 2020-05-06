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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 13:56

انتصار جديد للجزائر أمام ‘‘توتال‘‘ الفرنسية

انتصار جديد للجزائر أمام ‘‘توتال‘‘ الفرنسية
حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه ،يوم أمس الثلاثاء، أن الشركة الفرنسية لن تتمكن في نهاية المطاف من الحصول على حصة شركة النفط الأمريكية أناداركو في الجزائر وهو ما يُعتبر حسب العديد من المتابعين للشأن الطاقوي إنتصارا للسيادة الوطنية الاقتصادية التى لاطالما نادى ووعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي صرح في العديد من المرات خلال لقاءه بوسائل الإعلام الوطنية بأن السيادة الوطنية خط أحمر.

هذا وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بوياني، في مؤتمر للمحللين الماليين “أخبرنا الغرب رسميا أننا لا نستطيع الحصول على الأصول الجزائرية”.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت شركة توتال قد أعلنت العام الماضي عن اتفاق مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية لشراء أصول أناداركو في الجزائر وغانا والموزمبيق وإفريقيا الجنوبية بقيمة 8.8 مليار دولار حوالي 7.8 مليار يورو.

وللتذكير فقد إرتبطت هذه الصفقة بالاستحواذ على شركة Anadarko من قبل Occidental Petroleum فيما عارضت السلطات الجزائرية بشدة قرار استحواذ شركة total على الأصول في البلاد،حيث إضطرت الشركة الوطنية سوناطراك إلى ممارسة حق الشفعة الذي يكفله لها القانون من خلال قانون المحروقات الجديد وايضا قانون المالية التكميلي 2009.

وللإشارة فقد أفادت شركة توتال الفرنسية أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99% بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنةً عن خطط خفض لاستثماراتها استجابةً للأزمة انهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية.
رقم : 861058
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