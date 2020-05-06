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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 14:01

بريطانيا تخطط لتخفيف الإغلاق بسبب كورونا

بريطانيا تخطط لتخفيف الإغلاق بسبب كورونا
وأضافت المصادر ،اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح المتاجر الصغيرة، إلى جانب أماكن العمل في الهواء الطلق.

وستشمل المرحلة الثانية، إعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة، مع تشجيع المزيد من الأشخاص على العمل.

أما المرحلة الثالثة فستكون من نصيب الحانات والمطاعم والفنادق ومراكز الترفيه، حيث سيتم إعادة فتحها آخر شيء.

ويجب على الحكومة البريطانية مراجعة الإغلاق بحلول 7 مايو، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أوضح أنه قلق من موجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في المملكة أكثر من 195 ألف حالة، أما الوفيات فبلغت 29427.

وتخطت بريطانيا إيطاليا من حيث عدد الوفيات، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث حصيلة الإصابات.
رقم : 861060
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