بعيد الشهداء.. يجددون تمسكهم بأرضهم والدفاع عن تراب سوريا

وقال أبناء الجولان المحتل في بيان لهم ،اليوم الاربعاء، بمناسبة عيد الشهداء “أهلنا على امتداد ساحات الوطن، تمر علينا ذكرى الشهداء في السادس من أيار ذكرى أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر وسورية المنتصرة تقدم قوافل الشهداء إكراماً ودفاعاً عن أمتنا العربية”.



وأضاف الأهالي في الجولان المحتل، أن قوافل الشهداء التي انطلقت منذ بداية الاحتلال لوطننا الغالي سوريا لم تتوقف يوماً فكان الجولان الجزء الغالي من الوطن في مقدمة المضحين في سبيل تراب سوريا الطاهر فمن الاحتلال العثماني مروراً بالفرنسي وصولاً إلى الصهيوني لم تتوقف قوافل الشهداء على أرض الجولان فشمخ الحرمون بتضحيات أبنائه وبات جذر أبناء الجولان يمتد من الحرمون إلى قاسيون العرين.



وعاهد أبناء الجولان المحتل في بيانهم أبناء الشعب العربي السوري بأنهم سيبقون الأوفياء لسورية المضحين في سبيل عزة وكرامة الوطن حاملين راية الأباء والأجداد في الدفاع عن سورية وجولاننا الذي سطر على أرضه أبطال تشرين أعظم البطولات وروي بدماء أشرف الرجال.



وختم أبناء الجولان البيان بتوجيه التحية لأراوح شهداء بلدهم سوريا المنتصرة بصمود شعبها وقوة جيشها وقيادتها.