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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 14:27

عضو في الكونغرس يكشف ‘‘التهديد الرئيسي‘‘ على أمريكا

عضو في الكونغرس يكشف ‘‘التهديد الرئيسي‘‘ على أمريكا
ونقل مصدر صحفي بريطاني عن راتكليف قوله: "أعتقد أن هذه الدولة هي التي تشكل أكبر خطر علينا". مشيرا إلى أن هذا التهديد لا يتجلى فقط في تفشي عدوى فيروس كورونا، ولكن أيضًا قضايا الأمن السيبراني، حسب زعمه.

وأكد عضو الكونغرس أن: "الجانب الأمريكي لا يريد أن يضع النظام الصيني الاستبدادي قواعده في السوق العالمية".

في المقابل قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي، مارك ميلي، أمس الثلاثاء، إنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان فيروس كورونا التاجي قد خرج من أسواق الصين أو مختبراتها أو أي مكان آخر.

وحسب مصدر صحفي غربي، جاءت هذه التصريحات متناقضة مع تقييم وزير الخارجية مايك بومبيو، يوم الأحد الماضي، بأنه يوجد "قدر كبير من الأدلة" على أن الفيروس التاجي الجديد ظهر من مختبر صيني.

ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا 257 ألفا، كما تخطى عدد المصابين به 3 ملايين و664 ألفا في جميع أنحاء العالم، تعافى منهم أكثر من مليون و199 الفا.
رقم : 861068
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