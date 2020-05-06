الأردن.. قطاعات اقتصادية تستأنف عملها اليوم

واشترط قرار الحكومة الاردنية ان لا تقل نسبة العمالة في المنشأة عن 75%.



واستثنى القرار عمل 7 قطاعات لم يسمح لها باستئناف عملها وهي: قطاع التعليم "المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية"، الصالات الرياضية والمسابح العامة، دور العبادة، صالات الأفراح، الحدائق العامة، السينما والمعارض، صالات المطاعم والمقاهي.



واعتبارا من يوم الاحد المقبل سيتوقف العمل بنظام الفردي والزوجي للمركبات ويسمح للمواطنين التحرك بحرية بين الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء على أن تبقى المحافظات مغلقة ويمنع التنقل بينها الا لحملة التصاريح التي تخول لهم تصاريحهم ذلك.