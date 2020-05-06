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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 14:43

روحاني: لاتأثير لحذف الأصفار على التضخم ونمو الاقتصاد

روحاني: لاتأثير لحذف الأصفار على التضخم ونمو الاقتصاد
وأضاف روحاني خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ،اليوم الاربعاء، أن حذف الاصفار سيسهل عمليات المحاسبة ومعادلة العملة الوطنية مع العملات الاجنبية فضلا عن أن الناس معتادون على التعامل بالتومان ( أكتسب بقوة القانون صفة العملة الرسمية ويساوي 10 الاف ريال).

وأستطرد الرئيس الايراني أن تركيا حذفت عددا من الاصفار من عملتها، فيما قامت بعض الدول بشطب 12 صفرا في يوم واحد وأخرى 6 وغيرها 4 أصفار.

ولفت الرئيس روحاني الى أن الناس في التعاملات اليومية في المحال والمراكز التجارية يتعاملون بالتومان.

من جهة ثانية وحول قرار تحرير سهم " عدالت" وتمليكه للمواطنين، بيّن الرئيس الايراني أن سكان القرى يشكلون 15 مليون شخص من مالكي هذه الاسهم بالاضافة الى المتقاعدين والاشخاص تحت مظلة لجنة الاغاثة والامداد.

ونوه روحاني الى أن نحو 50 مليون مواطن من كافة الفئات من القرى والعشائر والمتقاعدين والعمال والسائقين ومتلقي الدعم صاروا مالكي لهذه الاسهم.
رقم : 861073
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