فتح المساجد في لبنان لأداء صلاة الجمعة

وجاء في بيان صدر عن دارالفتوى في بيروت ،اليوم الاربعاء، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، وسيستمر فتح المساجد تدريجياً لبقية الصلوات بناء على المعطيات والمشاورات التي يتم التداول فيها بين مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ والمفتين في المناطق.



واطلعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ​وزارة الداخلية والبلديات​ على الإجراءات الوقائية التي ستعتمدها لتوجيه المصلين بوضع الضوابط والشروط الصحية المعتمدة من أهل الاختصاص الطبي التي ينبغي التقيد بها لأداء صلاة الجمعة في المساجد في ظل جائحة ​الكورونا​.



و أكدت دار الفتوى على وجوب أن يكون الوضوء في المنزل، والتأكيد على فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.



ومنع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه عوارض مرضية ( حرارة، ضيق في ​التنفس​، سعال، ألم في الحنجرة، إحتقان في الأنف، وجع في ​البطن​، إستفراغ، إرهاق أو تعب، فقدان حاسة الشم أو الطعم او من كان ضعيف المناع وة منع حضور كبار السن والتباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة و​الصلاة​ وعدم المصافحة باليد و ايضا عدم حضور النساء و​الأطفال​ لعدم وجوبها عليهم أصلاً.



ووجهت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان تعميما لجميع أئمة وخطباء المساجد لاختصار خطبة الجمعة على أن لا تتجاوز العشر دقائق، ودعت لجان المساجد الى تنفيذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الأئمة.