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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 15:11

‘‘الله أكبر‘‘ .. نداء يعاقب عليه ‘‘القانون‘‘ في البحرين

‘‘الله أكبر‘‘ .. نداء يعاقب عليه ‘‘القانون‘‘ في البحرين
وكانت السلطات قد اعتقلت ناجي في منتصف شهر أبريل الماضي، وألصقت له تهمة رفع التكبير من سطح المنزل، وقررت وقتها حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ومن ثم قامت بتجديد نفس المدة يوم أمس (الثلاثاء 5 مايو).

وتزامن اعتقال سلمان ناجي مع حملة واسعة دولية ومحلية تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين خشية من انتقال وباء كورونا إلى السجون وتسببه في كوارث لا يحمد عقباها.

وشكل اعتقاله صدمة كبيرة في أوساط المواطنين لتجريمه بتهمة “التكبير” في بلد يدين بدين الإسلام، ويتظاهر بتشجيع التعايش السلمي بين الأديان.

وعلق بعض المعارضين بالقول بأن ذلك الإجراء السافر لا يعتبر غريبا على نظام آل خليفة، “فسجلهم حافل بالإعتداء على الشعائر الإسلامية، وأبرزها هدم 35 مسجدا في شهري مارس وأبريل بعد اندلاع ثورة 14 فبراير في العام 2011″، وهو ما وثقه تقرير “لجنة تقصي الحقائق” التي أقر بها النظام نفسه.
رقم : 861076
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