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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 18:17

سوريا.. هطولات مطرية مصحوبة بالرعد في معظم المحافظات

سوريا.. هطولات مطرية مصحوبة بالرعد في معظم المحافظات
وحسب النشرة الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية بلغت الهطولات في محافظة دمشق (10 مم في المزة و9 مم في مساكن برزة و 5ر9 مم في قاسيون) فيما سجلت ريف دمشق (23 مم في الحرمون و17 مم بسرغايا و16 مم بالزبداني).

ووصلت نسبة الهطولات في محافظة السويداء إلى (5ر11 مم في المدينة و5ر17 مم في عين العرب و5ر14 مم في شهبا و16مم في صلخد) وفي محافظة حمص سجلت أغزر الهطولات في (شين 140 مم والعريضة 105 مم والناصرة 75 مم ومرمريتا 57 مم وتلكلخ 32 مم).

كما بلغت نسبة الهطولات في محافظة طرطوس (مشتى الحلو 45 مم ودريكيش 48 مم وصافيتا 35 مم وحمام واصل21مم) وفي محافظة اللاذقية: (القطيلبية 5ر11 مم والقرداحة 37 مم والمزيرعة ووداي قنديل 3 مم).

وسجلت الهطولات في محافظة القنيطرة: (10 مم المدينة و12 مم حضر) أما في محافظة درعا (5ر9 مم المدينة و2ر13مم بصرى و13مم تل شهاب) وفي حماة بلغت (2 مم المدينة و10 مم في وادي العيون و7 مم في عين حلاقيم و7ر4 مم في السلمية) وفي الرقة (المدينة 7 مم والكرامة 6 مم) وفي الحسكة (10 مم المدينة و11 مم عامودا وأم مدفع) وفي دير الزور (المدينة والكسرة 6 مم والتبني 8ر4 مم).

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر أحيانا وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة فوق منطقة الجزيرة.
رقم : 861099
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