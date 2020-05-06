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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 18:26

السلطة الفلسطينية ترد على كلام سفير أمريكا بشأن الضفة الغربية

السلطة الفلسطينية ترد على كلام سفير أمريكا بشأن الضفة الغربية
وأضاف أبو ردينة أن "الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل ذلك".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في وقت سابق من اليوم، عن فريدمان قوله إن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وحث فريدمان نتنياهو على التواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعوته إلى طاولة المفاوضات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الدعم الأمريكي لعملية الضم المستقبلية لن يتوقف على كيفية تجاوب الجانب الفلسطيني مع هذه النداءات
رقم : 861102
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