الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 18:28

بومبيو: هناك أدلة على أن كورونا خرج من مختبر في ووهان

بومبيو: هناك أدلة على أن كورونا خرج من مختبر في ووهان
وزعم بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن "هناك أدلة كثيرة على أن كورونا خرج من مختبر في ووهان"، مضيف أنه "على الحزب الشيوعي في الصين أن يكون شفافا بشأن كورونا".

وكانت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين قد نددت، يوم الاثنين الماضي، بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لبومبيو حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.

وردا على تعليقات بومبيو، قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة في مقال افتتاحي، اليوم، الاثنين، إن مدير وكالة المخابرات المركزية السابق "فاجأ العالم باتهامات لا أساس لها".

وجاء في الافتتاحية "بما أن بومبيو قال إن ادعاءاته تدعمها "أدلة هائلة"، فعليه أن يقدم ما يسمى بالأدلة للعالم، وخاصة للجمهور الأمريكي الذي يحاول باستمرار خداعه".

وكان بومبيو قال الأحد أن هناك "عددا هائلا من الأدلة" على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها مرارا منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تروج لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
رقم : 861104
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
6 أيار 2020
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
6 أيار 2020
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
6 أيار 2020
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
6 أيار 2020
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
5 أيار 2020
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
5 أيار 2020
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
5 أيار 2020
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
5 أيار 2020
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
5 أيار 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
5 أيار 2020
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
4 أيار 2020
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
4 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن