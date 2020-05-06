القوات المسلحة السورية تحيي ذكرى عيد الشهداء

وقام قادة المناطق العسكرية في سوريا بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية.



كما زار قادة المناطق الجرحى في المشافي العسكرية وعبروا عن الفخر والاعتزاز بتضحيات رجال الجيش العربي السوري مؤكدين أن كل قطرة دم طاهرة بذلها الشهداء والجرحى الأبطال ستكون دليلاً وملهماً للأجيال القادمة على طريق النصر والكرامة.



وأوقف السير في جميع المحافظات من الساعة 55ر10 وحتى الساعة 00ر11 إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الأبرار قرابين الحرية والسيادة وقناديل الأمة التي تضيء درب الأجيال لمتابعة مسيرة البذل والعطاء وتحرير كامل التراب السوري من الإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته.