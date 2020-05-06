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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 18:37

الصحة الموريتانية: الوقت لا يزال مبكّرا لتقييم الوضعية الوبائية في البلد

الصحة الموريتانية: الوقت لا يزال مبكّرا لتقييم الوضعية الوبائية في البلد
وأضاف الزحّاف ان الوزارة، في هذا الصدد، ستقوم، الأيام المقبلة بنشر آلية رقابة وبائية على جميع التراب الوطني؛ في المدن والقرى، حتى تتأكد من خلو بلادنا من إصابات بالفيروس أو تحديد الإصابات وعلاجها والتعامل معها.

وقال ولد الزحاف بخصوص تخفيف الإجراءات الاحترازية، إنه من المرتقب مع اقتراب عيد الفطر أن يكون هناك تخفيف لهذه الإجراءات مع اعتماد إجراءات مصاحبة لمنع انتشار العدوى وفق ما تقرّر اللجنة الوزارية التي يرأسها الوزير الأول والتي هي المسؤولة وحدها عن اتخاذ أي إجراءات من هذا القبيل، على حد تعبيره.

وكانت موريتانيا قد سجّلت حالة جديدة من الفيروس يوم الأربعاء الماضي وهي حالة عدوى مجتمعية حيث لم تتمكن وزارة الصحة من تحديد مصدر العدوى وتواصل فحص مخالطيها. وهذه هي الحالة الثامنة التي تسجّل في موريتانيا منذ 13 مارس الماضي تاريخ تسجيل أول حالة.

فيروس كورونا دفع الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية تضمنّت غلق المنافذ الجوية والبرية والنهرية وكذلك تقييد السفر داخل البلاد وغلق الأسواق باستثناء أسواق المواد الغذائية.
رقم : 861108
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