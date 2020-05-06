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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 18:40

السعودية تعلن عقوبات مخالفي إجراءات كورونا الاحترازية

السعودية تعلن عقوبات مخالفي إجراءات كورونا الاحترازية
وأكدت وزارة الداخلية في تصريح لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه تقرر معاقبة كل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون القرارات، بغرامة لا تقل عن ألف ريال (266 دولاراً)، ولا تزيد على 100 ألف ريال (26631 دولاراً)، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.

وقالت الداخلية إنه "في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة".

كما قررت الداخلية السعودية معاقبة كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

كما ستعاقب الداخلية "من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً".
وشددت الداخلية السعودية على أن أي شخص يخالف البنود السابقة من المقيمين في المملكة فسيتم إبعاده عن المملكة، ويمنع من الدخول نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وحول ناشري الشائعات، قررت الداخلية معاقبة من يتداول الشائعات على منصات التواصل، ويتسبب في إثارة الهلع، بفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.

وبيّنت أنه سيعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.

وأشار إلى أنه في حالة تكرار المخالفة ستُضاعَف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 30251 حالة، كما وصل مجموع المتعافين إلى 5431 حالة، مقابل وفاة 200 شخص.
رقم : 861111
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