الإمارات تهنئ العلماء الصهاينة وتؤكد التعاون معهم

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، قدمت التهنئة للعلماء الإسرائيليين على تطويرهم الجسم المضاد لفيروس كورونا، مما قد يشكل علاجا محتملا للوباء.



ونقلت الهيئة عن المندوبة الإماراتية القول إن "هذا الإنجاز مثير للغاية بالنسبة لجميع الجهات العاملة على محاولة تطوير هذا اللقاح بما فيها بلادها".



وذكرت أنه "في ضوء هذا النجاح الإسرائيلي هناك مجال للتعاون بين "إسرائيل" والإمارات لمواجهة الفيروس"، وذلك في تصريحاتها خلال حديث من الأمم المتحدة بواسطة تطبيق "زووم" نظمه المجلس اليهودي الأمريكي، حيث شددت على أن أبو ظبي لن تعارض تعاونا مع "إسرائيل" في هذا المجال، مستذكرة بأن مندوبين إسرائيليين قد زاروا الإمارات في الماضي وشاركوا في مؤتمرات مختلفة.