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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 22:00

تركيا تعلن إكمال المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا

تركيا تعلن إكمال المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن "تركيا سيطرت على وباء فيروس كورونا لكن الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، حيث ما زالت المنازل أكثر الأماكن أمانا".

وأضاف قوجة، الذي تحدث عقب مشاركته في اجتماع المجلس العلمي حول الجائحة: "أكملت بلادنا المرحلة الأولى في مكافحة فيروس كورونا، نحن في الآن في الأيام الأولى للمرحلة الثانية، وتتمثل ضمانة نجاحنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن "خطر فيروس كورونا لم يختف تماما"، مشددا على أن "إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج آخر ناقل للفيروس".

وأوضح وزير الصحة التركي أن بلاده لن تخفض عدد الفحوص في المرحلة الجديدة من مكافحة كورونا، التي قال إنها تستهدف إلى "خلق حياة طبيعية جديدة" وليس العودة إلى الوضع السابق.

وسجلت تركيا في الايام الماضية قفزات كبيرة لحصيلة المتعافين من فيروس كورونا وسط تراجع ملموس لوتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض.
رقم : 861143
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