القوات السعودية تنسحب من عاصمة سقطرى

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه.



وذكر أن القوات السعودية المتواجدة في نقاط تأمين مدينة حديبو، وفق اتفاق إنهاء التوتر بين قوات حكومة المستقيل هادي و"المجلس الانتقالي"، انسحبت فجأة، دون مزيد من التفاصيل حول معرفة أسباب الخطوة.



وأشار المسؤول إلى أن انسحاب القوات السعودية، يتزامن مع عودة التوتر بالجزيرة وتحشيد من قبل "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيًا، والميليشيات الموالية له.



وفي وقت سابق، دفع "الانتقالي" بتعزيزات عسكرية بحرا إلى جزيرة سقطرى، وفق مسؤول محلي، قال إن التعزيزات التي تعود لعناصر من خارج المحافظة، توجهت فور وصولها لقيادة اللواء أول مشاة بحري.



ويأتي التصعيد في سقطرى (تقع في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية)، عقب إعلان "الانتقالي الجنوبي" في 26 أبريل /نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”.