القضاء التونسي يحاكم مدونة سخرت من القرآن بـ'سورة كورونا'

ونشرت الطالبة آمنة الشرقي (26 عاما) الإثنين، نصّا ساخرا من القرآن بعنوان "سورة كورونا".



وأوضحت المحامية إيناس الطرابلسي أنه تمت دعوة موكلتها من قبل الشرطة في العاصمة تونس الثلاثاء إثر فتح النيابة تحقيقا في الموضوع.



وقرّر المدعي العام الأربعاء بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف" للشرقي التي لم يتم توقيفها، وفق المحامية.



وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".



وتمثل الشرقي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 28 ايار/مايو.