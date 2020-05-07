لمواجهة كورونا..اغلاق عشرة أحياء مؤقتا بالعاصمة اليمنية صنعاء

حيث أغلقت اللجنة الفنية لمدة 24 ساعة أحياء الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير، المذهب والحميدي بصنعاء القديمة، كلية الطيران بمديرية معين، القمة مديرية أزال، الروني بمديرية الثورة، المجد الشمالية في الصافية، الرحاب الشرقية بمديرية السبعين، عذبان بمديرية الوحدة، المتاريب الغربية بمديرية شعوب، وغول القاضي الشرقية بمديرية بني الحارث.



واطلع أمين العاصمة رئيس اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة حمود عُباد وعضو اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة خالد المداني ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة عبدالوهاب شرف الدين اليوم على مدى التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية بحي الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير الذي تم إغلاقه فجر اليوم وما تقدمه اللجان المجتمعية من خدمات لأبناء الحي.



واستمعوا من عاقل حي الزراعة محمد غزوان ومنسق غرفة عمليات الطوارئ محمد البشيري إلى شرح عن عمل اللجان المجتمعية في تنفيذ المهام في عشرة مربعات والخدمات المقدمة للأسر والأهالي.



وأكد عٌباد والمداني أن خطة الإغلاق التجريبي سيتم تطبيقها على الأحياء المستهدفة لرشها وتعقيمها بما يعزز من الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقاية من وباء كورونا.

وأهابا بسكان الأحياء المستهدفة الالتزام بتعليمات اللجان المكلفة والبقاء في المنازل خلال فترة 24 ساعة المحددة، بما يمكن اللجان وفرق الرش من أداء مهامها في تعقيم ورش الشوارع والأحياء.



ونوه بانضباط اللجان في إغلاق الأحياء وفقاً للخطة المرسومة وكذا دور اللجان الأمنية الصحية والمجتمعية في تنفيذ المهام الموكلة إليها وتقديم الخدمات لسكان الأحياء المغلقة.



فيما أكد رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة أن إلتزام الأهالي والمواطنين وبقائهم في منازلهم خلال فترة الإغلاق، سيعزز من دور اللجان في تنفيذ أعمالها على أكمل وجه .. لافتاً إلى أن الإجراءات الإحترازية المنفذة تأتي في إطار الإستعدادات لمواجهة فيروس كورونا.



وأشار إلى أن هناك تقييم لأداء وأعمال اللجان المجتمعية وفرق العمل .. لافتاً إلى أن تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتطبيقها عملياً على عشرة أحياء، سيكون اختبار حقيقي للفرق واللجان والإمكانيات والقدرات للسيطرة على أي طارئ بالمناطق والأحياء.



رافقهما خلال الزيارة وكيلا الأمانة عبداللطيف العمري وعلى اللاحجي ورئيس لجنة الإعلام والتوعية والتثقيف المجتمعي ناصر الكاهلي ومدير المشائخ والعقال بالأمانة شرف الوريث وعدد من المعنيين.