الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 أيار 2020 ساعة 09:22

الجنوب السوري على حافة الانفجار..فهل يتدخل الجيش؟

الجنوب السوري على حافة الانفجار..فهل يتدخل الجيش؟
وبحسب تقرير صحفي فقد بات نشاط الجماعات المسلحة التي انضوت تحت عباءة المصالحة قبل عامين واسعاً في المحافظة، ووصل بالمسلحين الأمر إلى مهاجمة ناحية بلدة مزيريب صباح الاثنين الماضي وقتل تسعة عناصر من الشرطة بحسب بيان وزارة الداخلية السورية. فهل سيطلق الجيش السوري عمليةً عسكريةً يُطهّر من خلالها الجنوب كاملاً؟.

ونقل مصدر أنّ “العتاد المطلوب لتنفيذ هجمات غادرة كالتي تحصل في درعا منذ فترة متوفر بشكل كبير هناك، فالكثير من الأفراد والجماعات الذين انضووا في المصالحات والتسويات التي حصلت قبل عامين لا يزال يخفي سلاحه الفردي والبعض منهم يخفي سلاحه المتوسط أيضاً، وربما هناك سلاح متوسط إلى ثقيل كالرشاشات وقذائف الآر بي جي وغيرها من التي يمكن وضعها في حسابات السلاح الثقيل إلى حد ما”.

وأضاف المصدر أنّ “هناك الكثير من مخابئ السلاح التي لا تعلم بها الدولة في مناطق درعا ويجب على الجيش السوري القيام بعملية تنقيب على كامل جغرافيا المنطقة ولا سيما في القرى والمناطق الريفية التي يمكن إخراج السلاح من هذه المخابئ فيها وإعادته بسهولة، وهذا أمر في غاية الخطورة يجعل الوضع الأمني والعسكري في الجنوب السوري على المحك”.

ورأى أنّ: ” الكثير من الأفراد اعتادو على مدار السنوات الماضية على حالة اللاقانون واللاسلطة ولذلك يقومون بهجمات إرهابية لها دوافع عديدة كالرغبة بالانتقام من الدولة مثلاً لأنها أعادت الجغرافيا والقانون، وهم مستفيدون من هذه الحالة وإن كانوا قد دخلوا في تسوية تصالحية ولكنهم عملياً يريدون العودة إلى حالة الفلتان الأمني التي قضوها على مدار السنين الماضية”.‎
رقم : 861225
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
7 أيار 2020
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
6 أيار 2020
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
6 أيار 2020
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
6 أيار 2020
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
6 أيار 2020
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
6 أيار 2020
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
5 أيار 2020
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
5 أيار 2020
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
5 أيار 2020
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
5 أيار 2020
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
5 أيار 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
5 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن