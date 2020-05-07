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الخميس 7 أيار 2020 ساعة 09:23

شركة النفط اليمنية تتخذ حزمة من الاجراءات الاحتياطية الهامة

شركة النفط اليمنية تتخذ حزمة من الاجراءات الاحتياطية الهامة
وأشارت الشركة في بيان لها ان الإجراءات جاءت انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية ، وحرصا على تعزيز مستوى كفاءة وفاعلية ومرونة الخدمة التسويقية المقدمة، وبما يواكب المستجدات الراهنة المتعلقة باعلان وزارة الصحة العامة عن اكتشاف حالة مصابة بالكورونا في صنعاء.

وأوضحت ان هذه الحزمة الاجرائية المتخذة تاتي بهدف تلبية متطلبات الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية وبما يكفل تحقيق الاستخدام الأمثل للامكانات المتاحة بغية توفير كافة الاحتياجات الاعتيادية والطارئة ، لكافة القطاعات الخدمية والتجارية والمجتمعية ، وعلى رأسها القطاع الصحي ، فضلا عن تأمين الاحتياجات اليومية للأخوة المواطنين ، وبالصورة المناسبة والشاملة ، ضمن مستويات عالية المرونة ، تضع في الاعتبار مجمل الاحتمالات المستقبلية المرتبطة بتطورات الحالة الوبائية .
رقم : 861226
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