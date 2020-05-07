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الخميس 7 أيار 2020 ساعة 09:41
المسماري يعلن أسر وقتل العشرات من قوات الوفاق
وقال المسماري إن "السيطرة على طرابلس ستكون قريبا جدا"، بحسب تعبيره.
وتوعد المسماري بمفاجآت خلال الأيام المقبلة، ستفشل ما وصفه بـ"مشروع تقسيم ليبيا".
وأشار المتحدث، إلى مقتل 8 من قوات المشير حفتر خلال هجوم قوات الوفاق في معركة الوطية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
861241
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