ماذا قال بومبيو عن منح برلمان العراق الثقة للكاظمي؟

وقال بومبيو في تغريدة على موقع "تويتر"، "كان من الرائع التحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي".وأضاف بومبيو، "الآن يأتي العمل العاجل والجاد لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي".ووعد وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء العراقي الجديد قائلا،"لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ أجندته الجريئة من أجل الشعب العراقي".كان رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي، أكد اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب.وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم، منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".وأضاف رئيس الحكومة العراقية الجديد، "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".وكان البرلمان العراقي قد منح ثقته لحكومة رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي، مساء الأربعاء، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى.فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.