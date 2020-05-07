الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 أيار 2020 ساعة 10:47

'حماس' تدعو لمقاطعة كل بنك يعطل حسابات الأسرى

وحذر حسن من خطورة القضية داعياً كافة المستويات الرسمية والشعبية للوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك بشكل جدي وملموس حتى لا يجد الأسرى أنفسهم أمام قيام كافة البنوك بإغلاق حساباتهم.

وحمل القيادي حسن الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية المسؤولية باعتبارهما الجهة الرسمية المسؤولة عن البنوك، وهي التي تعطي التراخيص لها، وتراقب عملها.

وعبر حسن عن أمله بأن يجسد الشعب الفلسطيني مجددا موقفا وطنيا مشرفا، وأن ينتصر في هذه المعركة أيضا كما انتصر في غيرها من المعارك، لأن الاسرى درع الوطن، وقلبه النابض، وضميره الحي.

وأقدم بنك "القاهرةـ عمان" وهو أحد البنوك الوافدة إلى فلسطين، على إغلاق حسابات الأسرى المحررين، بعد اتخاذ جملة إجراءات ضدهم أيضًا.

من جهته أوضح وزير الأسرى السابق، وصفي قبها، أن البنك بدأ بوقف بطاقات الصراف الآلي الخاصة بأسرى محررين، وعائلات أسرى، وطالبهم بعمل براءِة ذمة، لنقل حساباتهم من البنك.

وأضاف، أن عددًا من المحررين وأهالي الأسرى واجهوا نفس القضية في البنك المذكور، عُرف منهم: "معتصم ستيتي من مخيم جنين، ونضال عبد الهادي من جنين، وآمنة عليان، وهي زوجة أسير من طولكرم".

وأكد أن "خطوة البنك ليست قانونية، وغير وطنية، وغير أخلاقية، وستكون هناك سلسلة احتجاجات وإلزام البنوك قضائيًا بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال".
رقم : 861252
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
7 أيار 2020
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
6 أيار 2020
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
6 أيار 2020
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
6 أيار 2020
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
6 أيار 2020
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
6 أيار 2020
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
5 أيار 2020
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
5 أيار 2020
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
5 أيار 2020
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
5 أيار 2020
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
5 أيار 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
5 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن