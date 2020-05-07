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الخميس 7 أيار 2020 ساعة 12:33

وزیر: ايران تشهد ثورة تعدينية هذا العام

وزیر: ايران تشهد ثورة تعدينية هذا العام
وأوضح الوزير رحماني في مراسم افتتاح 4 مشاريع بصناعة النحاس في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد اليوم الخميس،أن ثمة 5 برامج هامة في قطاع التعدين هذا العام ستشكل ثورة تعدينية.

وأشار الى  أن محور تطوير المناجم تشمل، تنفيذ خارطة طريق المناجم وتطويرها وتجهيزها والصناعة الداخلية وتفعيل المناجم الصغيرة والاكتشافات.   

وبی‍ن أن اليوم سيتم افتتاح مشاريع في قطاع النحاس وقريبا مشاريع كبرى بمجال الصلب ستوفر بدورها 10 الاف فرصة عمل، مؤكدا أن قطاع التعدين يقترب من مكانته الحقيقة في هذا السنة والمقبلة، وأن ثمة 68 نوعا من المعادن موجودة حاليا في ايران التي من ضمن الدول المعدنية العشرة الاولى في العالم.

ونوه  الوزير رحماني الى أن في السنة الايرانية الفائتة (انتهت 19 مارس/ آذار 2020) تم استخراج 470 مليون طن من اصناف المعادن ومن المستهدف رفع هذا الحجم لاكثر من 500 مليون طن في السنة الجارية.

وأومأ الى الاكتشافات الجديدة المحققة في قطاع النحاس، مؤكدا أن هذه الاكتشافات ضاعفت الاحتياطي بواقع 3 مرات، مبيّنا أن بجانب "كرمان" و" آذربايجان الشرقية" اللتين تعتبران قطب النحاس في ايران، فقد تم تحقيق اكتشافات جديدة في محافظات أخرى منها "سيستان وبلوشستان" و"خراسان" و"اردبيل" و"يزد".
رقم : 861268
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