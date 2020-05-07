الاحتلال يستهدف الصيادين شمال غزة

وقال شهود عيان ان زوارق الاحتلال استهدفت قوارب الصيادين في مناطق الواحة والسودانية شمال غرب قطاع غزة على بعد اربعة أميال بحرية دون الاعلان عن وقوع اصابات.



وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة ضد الصيادين تشمل اطلاق النار والاعتقال ومصادرة المراكب.