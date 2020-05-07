الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 أيار 2020 ساعة 13:02

روسيا تسجل 11231 إصابة بكورونا خلال يوم

روسيا تسجل 11231 إصابة بكورونا خلال يوم
وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له ،اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 177160 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة اليومية قد تم تسجيله يوم الأحد 3 مايو عندما بلغ هذا المؤشر 10633 إصابة.

وحسب البيان، فإن 48,7% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض لمرض كوفيد-19.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 23803 بزيادة 2476 خلال اليوم الماضي، وهي قفزة كبير مقارنة مع الأيام السابقة عندما كان عدد المتعافين اليومي لا يتجاوز ألفين.

وتعود معظم الإصابات الجديدة كالمعتاد إلى العاصمة موسكو البؤرة الأكبر للوباء، حيث تم تسجيل 6703 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 92676 حالة، فيما وصل عدد الوفيات في المدينة إلى 905 بزيادة 39 عن اليوم السابق.

وتماثل 769 مريضا للشفاء في موسكو لترتفع حصيلة المتعافين إلى 9227.

وبأرقام اليوم، ارتفعت روسيا إلى المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا، متجاوزة ألمانيا، لكنها تبقى في أسفل القائمة من حيث عدد الوفيات.
رقم : 861274
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: تدشين المشاريع التعدينية الكبرى رد حازم على الاستكبار
روحاني: تدشين المشاريع التعدينية الكبرى رد حازم على الاستكبار
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
7 أيار 2020
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
7 أيار 2020
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
6 أيار 2020
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
6 أيار 2020
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
6 أيار 2020
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
6 أيار 2020
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
6 أيار 2020
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
5 أيار 2020
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
5 أيار 2020
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
5 أيار 2020
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
5 أيار 2020
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
5 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن