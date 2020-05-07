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الخميس 7 أيار 2020 ساعة 13:30
تحليق للطيران الصهيوني فوق جنوب لبنان
وأفادت مصادر صحفية لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ طلعات استكشافية فوق العرقوب وحاصبيا.
وحسب المصادر فان تحليقا للطيران الحربي المعادي يتواصل في هذه الأثناء، على علو متوسط، فوق منطقة جزين.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
861278
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