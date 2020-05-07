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الخميس 7 أيار 2020 ساعة 14:15

اليكم آخر تطورات فيروس كورونا في سلطنة عمان

اليكم آخر تطورات فيروس كورونا في سلطنة عمان
وقالت وزارة الصحة العُمانية، في بيان، إنها سجلت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 2958 حالة.

وأضافت الوزارة في إفادتها اليومية التي تنشرها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن المصابين الجدد بينهم 15 عُمانياً و40 مقيماً.

وأشارت إلى وجود 13 حالة وفاة بالفيروس منذ بدء انتشاره في عموم السلطنة، موضحة أن 980 حالة إصابة قد تماثلت للشفاء من مرض كورونا.

وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بقواعد الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي.

من جانبه قال وزير الصحة العُماني أحمد السعيدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن أغلب الإصابات التي سجلت لتجمعات عمالية.

وأضاف أنه قد يلاحظ عدم التزام بعض الأشخاص بإجراءات التباعد الاجتماعي رغم انتشار الفيروس، موضحاً أن الفيروس ما زال ينتشر بشكل كبير، ولا بد من الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.

وأشار السعيدي إلى أن 106 حالات إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالقطاع الصحي حتى الآن.

وحتى مساء أمس الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 3 ملايين و760 ألفاً، توفي منهم نحو 264 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و250 ألفاً، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.
رقم : 861288
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