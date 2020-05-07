دياب تلقى اتصال دعم من المطران يوحنا العاشر

وأكد لبطريرك دعمه رئيس ​الحكومة​ في توجهاته الوطنية والإجراءات التي تتخذها الحكومة.



أكد البطريرك تأييد التوجهات التي يعتمدها الرئيس دياب بالنسبة لمعايير الكفاءة والنزاهة في ​التعيينات​ الإدارية، منوها بـ "البعد الوطني الذي يلتزمه".