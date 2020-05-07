الكويت ستفرض حظرا كليا للحد من انتشار كورونا

وقالت مصادر فجر اليوم الخميس، إن تطبيق الحظر الكلي على طاولة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المقبل، المقرر السبت.



وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر حكومي رفيع لم تسمه، أن احتمالية تطبيقه "واردة جداً"، مشددة على أن النقاش يدور على حيثيات تطبيقه من الجهات المعنية.



ولفتت النظر إلى أن الأمر لم يبت به رسمياً حتى الآن، لكنها أكدت أن التجهيزات الأمنية في كامل استعداداتها، حال تطبيق الحظر الكلي.



وأشارت إلى أن تطبيق الحظر الشامل "سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وانتهاء الأزمة الراهنة".



بدورها قالت مصادر حكومية لصحيفة "الجريدة" المحلية إن كل الجوانب قد دُرست، مؤكدة أن الحسم سيكون الأسبوع المقبل.



وبينت أن خدمات التوصيل ستوقف بشكل كامل.



وكان مجلس الوزراء الكويتي أقر، في 20 أبريل المنصرم، تمديد العطلة الرسمية، ووقف الأعمال إلى 28 مايو الجاري، واعتبارها أيام راحة، وتمديد حظر التجول حتى السادسة صباحاً.



وأعلنت الكويت، في 21 مارس الماضي، تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجراً؛ نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع لمواجهة فيروس كورونا.



وحتى لحظة كتابة هذا الخبر (7 مايو)، وصل عدد الإصابات المؤكدة في الكويت من جراء وباء كورونا إلى 6289 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 2219، إضافة إلى تسجيل 42 حالة وفاة.