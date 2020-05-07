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الخميس 7 أيار 2020 ساعة 14:24

أول تعليق سعودي على تهديد ترامب لمحمد بن سلمان!

أول تعليق سعودي على تهديد ترامب لمحمد بن سلمان!
ونفى فهد ناظر، المتحدث باسم سفارة الرياض لدى الولايات المتحدة، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذه الواقعة مشيرا إلى أنها "حرفت فحوى ونبرة الاتصال"، على حد تعبيره.

وقال فهد ناظر، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اني اؤكد على "عمق ورسوخ العلاقات السعودية الأمريكية الاستراتيجية الممتدة منذ 75 عاما"، على حد تعبيره.

وكانت وكالة "رويترز" أكدت نهاية شهر الماضي أنها "علمت من مصادر أن ترامب هدد محمد بن سلمان بقطع الدعم العسكري الأمريكي عن السعودية إذا لم تتوقف عن إغراق الأسواق في خضم الحرب الأخيرة في أسواق النفط".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أن ترامب قال خلال محادثة هاتفية مع محمد بن سلمان في 2 أبريل/ نيسان، إن واشنطن ستضطر إلى سحب قواتها من المملكة إذا لم تخفض دول أوبك إنتاجها النفطي. وأبلغ ترامب ولي العهد بذلك قبل 10 أيام من الإعلان عن خفض إنتاج النفط.

وأضافت المصادر، أن محمد بن سلمان أثناء المحادثة طلب من مساعديه مغادرة القاعة لمواصلة النقاش بشكل منفرد مع ترامب.

وأشارت المصادر بحسب الوكالة إلى أن "الإدارة الأمريكية أخبرت القيادة السعودية بأنه بدون خفض إنتاج النفط، لن تكون هناك طريقة لمنع الكونغرس الأمريكي من فرض قيود على المملكة، مما قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية".

وأفادت "رويترز"، إلى أن صحفيين سألوا ترامب في مقابلة صحفية حول ما إذا كان قد هدد السعودية بالانسحاب، وأجاب أنه "لم يكن يريد أن يتحدث عن ذلك"، لكن في رأيه، محمد بن سلمان كان منطقيا جدا وفهم أنه يواجه مشكلة.

وأضاف "كان لديهم صعوبات في عقد صفقة، وأجريت محادثة هاتفية معه (ولي عهد) وتمكنا من الاتفاق على تخفيضات الإنتاج".

وذكرت الوكالة أنه في أواخر آذار/مارس، اقترح عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري كيفن كريمر ودان سوليفان تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية إذا رفضت المملكة خفض إنتاج النفط.

وهذه ليست المرة الاولى التي يهين بها ترامب السعودية فقد اعتاد على تسميتها بالبقرة الحلوب في أغلب خطاباته الدعائية، كما كان قد أكد سابقا بأن حكم آل سعود لن يصمد اسبوعا في حال رفعتع الولايات المتحدة الحماية عنه.
رقم : 861293
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