مجلس الأمن يناقش مخططات الضم الصهيونية

وقال منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الخميس، إلى أن لقاء سيتم عقده اليوم ضمن التحركات الدولية المستمرة مع رئيس مجلس الامن ورئيس الجمعية العامة وذلك عبر وسائل التواصل الالكتروني، يليه لقاء مع ممثل الاتحاد الاوروبي ومع أعضاء في مجلس الامن خلال الشهرين المقبلين.



وجدد منصور التأكيد على محاولة بناء أكثر جبهة دولية قوية وواسعة الصفوف من كل مكونات المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الضم، لمنع الكيان الاسرائيلي من الاقدام على الضم وتشديد الخناق عليه بدءا من شهر تموز القادم.



ولفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الاجتماعين الذي تم عقدهما أمس عبر الوسائل الاكترونية مع الامين العام للامم المتحدة من قبل لجنة سفراء مصغرة بمشاركة دولة فلسطين.