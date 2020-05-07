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الخميس 7 أيار 2020 ساعة 14:28

روحاني: تدشين المشاريع التعدينية الكبرى رد حازم على الاستكبار

روحاني: تدشين المشاريع التعدينية الكبرى رد حازم على الاستكبار
وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لصناعة النحاس، اشار الرئيس روحاني الى افتتاح 4 مشاريع كبرى في محافظة كرمان جنوب شرق ايران وقال، ان قطاع المعادن والصلب والنحاس والالمنيوم يغطي الحاجة الداخلية فضلا عن الصادرات.

ونوه الى احصائيات ذكرها محافظ كرمان تفيد بان استثمارات قطاع المناجم والصناعات المنجمية بلغت العام (الايراني) الماضي (انتهى في 10 اذار/مارس) 23 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) ومن المؤمل ان تبلغ 30 تريليون تومان خلال العام الجاري واضاف، ان هذا الامر يعد تطورا كبيرا وردا حازما من قبل عمالنا ومهندسينا ومسؤولينا ومدرائنا على الاستكبار العالمي، حيث نمضي ببلادنا الى الامام واكمال وتدشين مشاريعنا رغم كل الضغوط والمؤامرات ونوفر فرص العمل لشبابنا ونجعل سوق صادراتنا مزدهرة.

واكد باننا في ظوف الحظر وتفشي فريروس كورونا، ووفقا لتاكيدات قائد الثورة، لا سبيل امامنا سوى تحقيق نهضة الانتاج لتوفير حاجات المواطنين وبلوغ اهداف الصادرات.
واكد الرئيس روحاني ضرورة عدم بيع المواد الخام للخارج في قطاع المناجم والعمل على بذل الجهود من اجل معالجتها وتصنيعها داخليا من اجل التصدير فضلا عن تغطية الحاجة الداخلية بطبيعة الحال.   

كما اكد ضرورة توفير الارضية لدخول قطاع المناجم الى البورصة واضاف، انه ينبغي توفير الارضية كي تتمكن الحكومة من وضع اراض واسعة تعود ملكيتها لها وكذلك مناجم صغير ومتوسطة في البورصة.

واشار الرئيس روحاني الى رفع مستوى انتاج مصنع "خاتون آباد" للنحاس من 80 الفا الى 120 الف طن سنويا عبر استخدام التكنولوجيا الجديدة، آملا بان يساعد تطوير هذا المصنع في النمو الاقتصادي لمحافظة كرمان والبلاد.
رقم : 861296
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