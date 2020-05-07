فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة لعودة العالقين

وأوضح خلال حفل تخريج فوج بكالوريس من العلوم الشرطية بمدينة غزة ان المعبر سيعمل لتسهيل عدة دفعات جديدة من المواطنين العالقين.



واغلق معبر رفح في العشرين من مارس في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا جرى فتحه استثنائيا لاربعة ايام منتصف مايو حيث عاد نحو 1600 فلسطيني دخلوا جميعا للحجر الصحي.



وأكد ابو نعيم ان قطاع غزة يعيش ظرفا صعبة جدا داعيا لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات للتعامل مع هذه المرحلة الصعبة.



وحذر من أن اي انهيار للمنظومة الخدماتية في قطاع غزة في ظل الحصار لن تقف تأثيراته عند حدود غزة التي ستتحول الى قوة لن يستطيع احد تقدير حجم انفجارها أمام هذا الضغط الهائل.