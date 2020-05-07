مصر ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي عن استعدادها لبذل كافة الجهود المخلصة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها.



وأعربت عن تطلعها للتعاون الوثيق مع العراق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً عن تفعيل أطار التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه.



وكان البرلمان العراقي صوت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة الكاظمي.