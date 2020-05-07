البحرين تبرم صفقة عسكرية جديدة رغم أزمتها الاقتصادية

وذكر بيان للشركة الأربعاء أن ”أسيلسان“ وقعت عقد مبيعات مع البحرين لتزويدها بنظام متقدم بالتحكم عن بعد للاستخدام البحري.



وأوضح البيان أن الشركة تهدف إلى الحفاظ على زخمها في الصادرات والإنتاج هذا العام بما يتماشى مع الرقم القياسي لعام 2019.



وأكدت الشركة أنها تعتزم القيام بمزيد من الاستثمارات وتكثيف أنشطتها في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بشكل عام والبحرين بشكل خاص.



ولم تعط الشركة أي تفصيلات عن الصفقة وعن قيمتها.



ومما يجدر ذكره أن السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين تواصل شراء الأسلحة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، على خلفية انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا والفساد المالي والإداري لعائلة آل خليفة الحاكمة.