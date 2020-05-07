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الخميس 7 أيار 2020 ساعة 19:01

القوات التركية تواصل سياسة التهجير الممنهج في الحسكة

القوات التركية تواصل سياسة التهجير الممنهج في الحسكة
ووفق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة فإن ما يقارب 50 ألف نسمة من أهالي الريف الشمالي ومدينة رأس العين باتوا يعانون مرارة التهجير القسري من منازلهم والعيش في مراكز الإيواء أو كضيوف لدى الآخرين بعد أن أصبحت منازلهم مساكن لمرتزقة الاحتلال التركي الذين يتم جلبهم من ريف حلب وتركيا وفق خطة ممنهجة ومدروسة للتغيير الديمغرافي للمنطقة بشكل كامل وإعادة تدوير الإرهاب واستثماره مجدداً.

الممارسات الإجرامية التي تتبعها مرتزقة نظام أردوغان أمام أعين الاحتلال التركي بحق أهالي رأس العين والقرى القريبة منها تندرج ضمن سياسة التضييق على الأهالي الموجودين في المنطقة لتهجيرهم من خلال عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتاوات وممارسة الإرهاب بحقهم لإجبارهم على ترك منازلهم بغية الاستيلاء عليها بشكل نهائي.

يقول أحد أبناء مدينة رأس العين الوافدين إلى مدينة الحسكة.. إن منزله الكائن في حي المحطة داخل المدينة تحتله عائلتان من عائلات مرتزقة الاحتلال التركي وهذا الوضع ينطبق على كل منازل الحي حيث يقوم الاحتلال التركي بين فترة وأخرى بجلب دفعات من عائلات المرتزقة وتوزيعهم على منازل الأهالي المهجرين بإشراف مباشر من استخبارات النظام التركي.

ويضيف الرجل البالغ من العمر خمسين عاماً.. إن أغلب منازل أحياء المدينة استولى عليها مرتزقة أردوغان وخاصة أحياء المحطة والحوارنة وشارع الكنائس والكورنيش وإن جرائم أولئك المرتزقة لم تقتصر على الاستيلاء على المنازل فقط بل شملت أيضاً المحال التجارية وأرزاق الأهالي عبر مرتزقة يشتغلون بتجارة العقارات بالتنسيق مع الاحتلال التركي حيث استولوا على المحال التجارية وقاموا بافتتاحها واستخدامها لمصالحهم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال التركي تعمل على تغيير حتى أنماط الحياة والعادات داخل المنطقة فهم يحاولون جلب سكان جدد بعد أن هجروا الأهالي وسلبوهم كل ما يملكون.

وفي السياق ذاته قال مصدر في ريف مدينة رأس العين.. إن مرتزقة الاحتلال التركي وزعوا العشرات من عائلات المرتزقة على القرى القريبة وخاصة التابعة لناحية أبو راسين وقرى مريكيز ولزقة وجان تمر واستولوا على المشاريع الزراعية الخاصة بالأهالي وبدؤوا باستغلالها لمصلحتهم بشكل كامل بحيث لا يسمحون للأهالي بتفقد منازلهم أو العودة إليها فقد تعرض الكثير منهم للسجن والتعذيب والطرد من المنطقة بمجرد محاولته العودة والسؤال عن منزله.

ويضيف المصدر إن الاحتلال التركي ومرتزقته ينفذون سياسة ممنهجة لطرد الأهالي ومحاولة تشريدهم وبالوقت ذاته يعمل على تكريس احتلاله لتلك المناطق وجعل وجودهم أمراً واقعاً من خلال تفعيل الجانب التعليمي والخدمي عبر ما تسمى المجالس المحلية التي أحدثت وتبعية أغلبية القائمين عليها للاحتلال التركي.

ويؤكد المصدر أن مرتزقة الاحتلال التركي الموجودين في مدينة رأس العين وريفها أغلبهم من إرهابيي تنظيم “داعش” تم تدويرهم وفق مصلحة النظام التركي الذي يعمل على استثمارهم بينما تؤكد الوقائع استمرار الاحتلال التركي بعملية تتريك المنطقة بالكامل.
يشار إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يعمدون إلى نقل العائلات من ريف حلب ومن الأراضي التركية وتوطينهم في المنطقة الممتدة من مدينة رأس العين وصولاً إلى تل أبيض بريف الرقة الشمالي مع الاستمرار بتوسيع ما تسمى النقاط العسكرية والمراكز التابعة لقوات الاحتلال التركي على خط التماس الفاصل مع الجيش السوري.
رقم : 861326
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