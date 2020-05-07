العدوان يشن أكثر من 11 عملية هجومية على اليمن خلال أسبوع

وبلغت غارات العدوان 110 غارات جوية توزعت على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع.



ويصل إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 أبريل 2020م وحتى اليوم أكثر من 76 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 810 غارات جوية.