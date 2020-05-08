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الجمعة 8 أيار 2020 ساعة 13:00

السليمانية تعيد فتح مساجدها اعتبارا من اليوم الجمعة

السليمانية تعيد فتح مساجدها اعتبارا من اليوم الجمعة
وقالت المحافظة في بيان لها، إنه: "تقرر فتح المساجد في عموم محافظة السليمانية ابتداء من الجمعة".

وأضافت، أن "11 فرقة من الصحة، بإشراف من وزارة الأوقاف، ستقوم بتعقيم المساجد قبل فتحها".

كذلك، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في كردستان العراق، إعادة فتح جميع المساجد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.

وأعلن اتحاد علماء الدين في كردستان العراق مطلع مارس الماضي، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بكورونا.

كما قرر ديوانا الوقف الشيعي والسني في العراق، إغلاق جميع المساجد والحسينيات وتعليق جميع الأنشطة الدينية في البلاد لاحتواء الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 63 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و543، بينها 102 وفاة وألف و626 حالة شفاء.
رقم : 861431
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