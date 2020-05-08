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الجمعة 8 أيار 2020 ساعة 13:22

صحة ايران: تعافي 83837 شخصا واصابة 1556بمرض بكورونا

صحة ايران: تعافي 83837 شخصا واصابة 1556بمرض بكورونا
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1556 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 104691 شخصا لغاية الان.

واوضح جهانبور ان: 2711 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة واعرب عن اسفه لوفاة 55 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6 آلاف و541 شخصا.

واشار الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقال ان عدد هولاء بلغ 83 الفا و 837 شخصا لغاية الان.

وقال جهانبور، انه تم لحد الان اجراء 558 الف و899 اختبارا لتشخيص فيروس "كوفيد-19" في البلاد.
رقم : 861437
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